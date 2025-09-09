Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лишних слов можно было не говорить». Тренер «Торпедо» — о принципиальности игры со СКА

«Лишних слов можно было не говорить». Тренер «Торпедо» — о принципиальности игры со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал домашнюю победу над СКА (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

«По статистике и динамике игры видно, что было непросто. Мы заслужили эту победу самоотдачей. 19 блокированных бросков говорят сами за себя. Что касается принципиальности, то для меня каждая игра, начиная с предсезонной подготовки, имеет определённое значение. Каждый матч был вызовом и испытанием. Сегодня про себя не могу так сказать, а для ребят был матч с какими-то личными мотивами. Единственное, я почувствовал, что сегодня лишних слов можно было не говорить.

Журавлёва мы заявили седьмым защитником потому, что почувствовали, что можно потихоньку вводить его в состав. Артамонов провёл классный матч за «Торпедо-Горький», поэтому мы его подняли, и он неплохо смотрелся. Максим Летунов к сожалению, выбыл из строя, у него серьёзное заболевание. Пришлось вносить изменения, которые невозможно контролировать. Такие изменения могут подействовать в разную сторону, сегодня они нам помогли. Егор Виноградов набрал три очка, но на точке вбрасывания ему надо играть лучше. Победный гол — это импровизация, потому что была концовка овертайма и все пары нападающих, которые мы наметили, перемешались», — цитирует Исакова сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
СКА потерпел второе поражение на старте сезона, проиграв «Торпедо» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android