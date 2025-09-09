«Лишних слов можно было не говорить». Тренер «Торпедо» — о принципиальности игры со СКА

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал домашнюю победу над СКА (3:2 ОТ).

«По статистике и динамике игры видно, что было непросто. Мы заслужили эту победу самоотдачей. 19 блокированных бросков говорят сами за себя. Что касается принципиальности, то для меня каждая игра, начиная с предсезонной подготовки, имеет определённое значение. Каждый матч был вызовом и испытанием. Сегодня про себя не могу так сказать, а для ребят был матч с какими-то личными мотивами. Единственное, я почувствовал, что сегодня лишних слов можно было не говорить.

Журавлёва мы заявили седьмым защитником потому, что почувствовали, что можно потихоньку вводить его в состав. Артамонов провёл классный матч за «Торпедо-Горький», поэтому мы его подняли, и он неплохо смотрелся. Максим Летунов к сожалению, выбыл из строя, у него серьёзное заболевание. Пришлось вносить изменения, которые невозможно контролировать. Такие изменения могут подействовать в разную сторону, сегодня они нам помогли. Егор Виноградов набрал три очка, но на точке вбрасывания ему надо играть лучше. Победный гол — это импровизация, потому что была концовка овертайма и все пары нападающих, которые мы наметили, перемешались», — цитирует Исакова сайт КХЛ.