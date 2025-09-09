Бахмутов: Джоша Ливо справедливо отстранили на два матча КХЛ

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о двухматчевой дисквалификации нападающего «Трактора» Джоша Ливо за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ.

«Видимо, с точки зрения регламента приняли такое решение. Я не углублялся в такие вопросы, и какие возможны санкции в этом случае, если игрок пропускает официальное закрытие сезона КХЛ. Насколько это справедливо — два матча? А справедливость вот в чём: если КХЛ будет нарушать свои собственные требования, то грош цена такому регламенту.

В сложившейся ситуации КХЛ справедливо отстранила игрока. Если их спросят: «Почему на два матча?» Они чётко покажут регламент. Вот наша подпись, вот ваша. Вы дали согласие на определённые санкции. Может, там и другие пункты есть. В случае пропуска официальных мероприятий лиги, то КХЛ может отстранить хоккеиста от двух до пяти матчей. Либо денежный штраф, уборка территории вокруг дворца, помощь бабушкам молочными продуктами. Всё, что там написали, надо выполнять», — заявил Бахмутов.