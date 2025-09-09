«Вообще не знал, что происходит». Уилсон — о финансовых проблемах «Салавата»

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал о финансовых проблемах уфимского «Салавата Юлаева».

– Реально ли было остаться в Уфе?

– После всего, что произошло там, многие ребята думали, что мы могли бы вернуться. Но в конце концов у них оказалось недостаточно денег на других игроков. Даже не знаю, что произошло с командой. Но что есть, то есть.

– То есть о финансовых проблемах клуба вы не знали?

– Нет. Вообще не знал, что происходит, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне за уфимский клуб хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.