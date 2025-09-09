«Все последние 12 лет я стремился на этот турнир». Маршан — о желании сыграть на Олимпиаде

37-летний нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан заявил о желании сыграть на Олимпиаде за сборную Канады. Форвард ни разу не выступал на олимпийском турнире.

«Нет того, чего бы я хотел больше, чем сыграть за олимпийскую сборную. Это стремление не покидало меня с тех пор, как я попал в ознакомительный лагерь команды в 2013 году. Тогда в итоге меня не взяли. С тех пор Олимпиада была моей движущей силой каждый год. Вот почему я был так разочарован в 2018 году и затем в 2022-м. Все последние 12 лет я стремился сыграть на этом турнире.

Ты растёшь и мечтаешь играть в НХЛ. Об Олимпиаде даже не думал. Не мог представить себе, что это возможно. Но когда ты играешь долго и приближаешься к этой возможности, то это стало бы осуществлением мечты», — цитирует Маршана сайт НХЛ.