Уилсон: хотел доказать «Металлургу», что обмен был ошибкой. Это заседает в голове

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал про обмен из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

– Виктор Козлов по ходу плей-офф сказал, что вы хотели доказать «Металлургу», что решение обменять вас было ошибкой. Была ли такая мотивация?
– Думаю, да. Каждый раз, когда такое случается с каким-либо игроком, это заседает в голове. У меня получилось провести очень хороший отрезок в Уфе, поэтому, если честно, ближе к концу сезона уже и не вспоминал о Магнитогорске, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне за уфимский и магнитогорский клуб хоккеист набрал 30 (13+17) очков в 60 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах за «Салават» в плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

