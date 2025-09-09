Скидки
Павел Дедунов: «Сочи» может решать серьёзные задачи в КХЛ

Павел Дедунов: «Сочи» может решать серьёзные задачи в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов оценил вероятность выхода южан в розыгрыш Кубка Гагарина нового сезона.

— Команда имеет шанс выйти в плей-офф?
— Да, абсолютно верно вы сказали, что «Сочи» может решать серьёзные задачи в КХЛ. Мы играли против «Спартака», хорошей сильной команды, которая здорово атакует. Уступали в каких-то моментах, но эти моменты связаны с нашими удалениями. Во время них инициатива переходила к лучшим игрокам «Спартака». Потому что, когда мы удалялись, они были на поле. Они чувствовали уверенность, к ним приходило чувство гола, чувство момента. И за счёт этого они держали инициативу, — приводят слова Дедунова «Известия».

