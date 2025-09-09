Скидки
Главная Хоккей Новости

Новичок «Сибири» Уилсон рассказал, были ли у него предложения от других команд

Новичок «Сибири» Уилсон рассказал, были ли у него предложения от других команд
Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал, были ли у него предложения от других команд в межсезонье.

– «Сибирь» довольно поздно объявила вас – в конце июня. Рассматривали другие предложения?
– Нет, «Сибирь» была единственной командой, которая подала официальное предложение. Здорово задержаться в одном месте на два года. «Сибирь» устроила тяжёлую жизнь в плей-офф, когда я играл в «Салавате». В этой команде уже было много хороших игроков, а сейчас она получила и качественных новичков. Но «Сибирь» была единственной командой, которая на меня вышла.

– Знали ли вы, что «Сибирь» хотела выменять вас, когда вы ещё были игроком «Металлурга»?
– Не слышал об этом. Знаю, что были какие-то другие заинтересованные команды, но не помню, чтобы там была «Сибирь», – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

