Хоккей

«Не знаю, почему люди ожидают от него большего». Уилсон — об игре Ливо в плей-офф

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высказался об игре бывшего партнёра по «Салавату Юлаеву» Джоша Ливо в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина.

– К Ливо было много претензий от болельщиков по ходу плей-офф.
– Он не просто так побил снайперский рекорд лиги в прошлом сезоне. Да, в плей-офф у него было не так много голов. Но он отдал кучу ассистов, а это значит, что кто-то забивал после его передач. Не знаю, почему люди от него ожидают чего-то большего. Мне кажется, он провёл хороший плей-офф, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ливо в Кубке Гагарина — 2025 сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 (2+13) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
Эксклюзив
