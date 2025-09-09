Скидки
Главная Хоккей Новости

Канадский легионер «Сибири» рассказал о работе с Вадимом Епанчинцевым

Комментарии

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал о работе с главным тренером новосибирского клуба Вадимом Епанчинцевым.

Вадим Епанчинцев сказал, что ненавидит проигрывать даже в предсезонных матчах. В раздевалке чувствуете от него такой настрой?
– Не думаю, что кому-нибудь вообще нравится проигрывать, независимо от статуса матча. Но мы сейчас находимся в процессе знакомства друг с другом, пытаемся наладить взаимодействие между игроками и тренерами. Проигрывать не хочется никогда, но это помогает двигаться вперёд.

– Насколько он требовательный тренер?
– Сложно сказать, пока я не так много с ним поработал. Он очень хороший тренер. Пока сложно сказать, чего он хочет конкретно от каждого, но за время подготовки к сезону мы как раз это наработаем.

– Вы общаетесь с ним напрямую?
– В команде есть много ребят, которые говорят по-английски. Если возникают какие-то вопросы, на этот случай есть 5-10 человек, которые смогут перевести и облегчить процесс взаимодействия, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

