«Очень плохо. Никогда такого не видел в Америке». Экс-легионер «Витязя» — о закрытии клуба

Комментарии

Экс-нападающий «Витязя», а ныне игрок «Сибири» Скотт Уилсон прокомментировал решение руководства подмосковного клуба отказаться от участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

— Следили за тем, что происходило в КХЛ в межсезонье?
– Не очень пристально. Не так много времени провожу в соцсетях.

– Но наверняка слышали, что «Витязь», ваш первый клуб в КХЛ, снялся с турнира?
– Да. Это очень плохо. У меня всё ещё есть друзья, с которыми я там играл. Кто-то нашёл себе новую работу. Такое случается в этой лиге. Никогда не видел такого в Северной Америке, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
Эксклюзив
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
