Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уилсон: «Сибирь» способна выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Уилсон: «Сибирь» способна выступить лучше, чем в прошлом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон поделился ожиданиями от игры новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ.

– Какую цель ставите себе и команде на сезон?
– Нам нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше, это главная цель команды. Персонально хотелось бы вернуться на хороший уровень. Когда начинаешь беспокоиться о том, что не можешь контролировать, происходит спад. Нужно хорошо начать сезон, это очень важно.

– «Сибирь» способна показать результат лучше, чем в прошлом сезоне?
– Да. Эта команда была очень тяжёлым соперником для «Салавата». Здесь появились новые легионеры. Я здесь не так долго, но мне кажется, что тут хорошая система. Будем небольшими шажочками двигаться вперёд до начала сезона, а старт покажет, на что мы способны, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
Эксклюзив
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android