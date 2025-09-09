Уилсон: «Сибирь» способна выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон поделился ожиданиями от игры новосибирского клуба в новом сезоне КХЛ.

– Какую цель ставите себе и команде на сезон?

– Нам нужно вернуться в плей-офф и постараться пройти дальше, это главная цель команды. Персонально хотелось бы вернуться на хороший уровень. Когда начинаешь беспокоиться о том, что не можешь контролировать, происходит спад. Нужно хорошо начать сезон, это очень важно.

– «Сибирь» способна показать результат лучше, чем в прошлом сезоне?

– Да. Эта команда была очень тяжёлым соперником для «Салавата». Здесь появились новые легионеры. Я здесь не так долго, но мне кажется, что тут хорошая система. Будем небольшими шажочками двигаться вперёд до начала сезона, а старт покажет, на что мы способны, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.