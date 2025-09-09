Скидки
Экс-форвард «Салавата» Уилсон высказался о решении клуба расторгнуть контракт с Ливо

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высказался об уходе бывшего партнёра по «Салавату Юлаеву» Джоша Ливо из уфимского клуба. Напомним, Ливо впоследствии пополнил состав «Трактора».

– Что думаете о решении «Салавата» расторгнуть контракт с Джошем Ливо?
– Я даже не разговаривал с ним, поэтому даже не знаю, как это произошло. Такое происходит иногда, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.

