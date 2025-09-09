Нападающий Скотт Уилсон объяснил неудачный период в магнитогорском «Металлурге»

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал, почему у него не получилась игра в магнитогорском «Металлурге». Отметим, что впоследствии форвард перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?

– Просто не подошли друг другу. Иногда так случается, что игроки не подходят для определённых стилей, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Скотт Уилсон в сезоне-2024/2025 провёл за магнитогорский «Металлург» 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+1».