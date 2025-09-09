Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий Скотт Уилсон объяснил неудачный период в магнитогорском «Металлурге»

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон рассказал, почему у него не получилась игра в магнитогорском «Металлурге». Отметим, что впоследствии форвард перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

– Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?
– Просто не подошли друг другу. Иногда так случается, что игроки не подходят для определённых стилей, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Скотт Уилсон в сезоне-2024/2025 провёл за магнитогорский «Металлург» 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+1».

Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Уилсоном читайте на «Чемпионате»:
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
Эксклюзив
«В «Металлурге» я попал в тупик. Козлов помог вернуть свой уровень». Интервью с Уилсоном
