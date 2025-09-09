Уилсон: Виктор Козлов — хороший тренер, позволяет просто играть и творить на льду

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высказался о работе с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым.

– Что извлекли для себя из работы с Виктором Козловым?

– Он хороший тренер для игроков, позволяет просто играть и творить на льду. Многие ребята обрели уверенность, потому что он никогда не относился к нам с негативом. С ним было весело выходить на лёд каждый день. Когда у тебя такой тренер, хочется повторять этот процесс, – сказал Уилсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В прошлом сезоне за уфимский клуб хоккеист набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.