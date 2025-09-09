Скидки
Главная Хоккей Новости

Порядин: по потенциалу «Спартак» может гораздо большего добиться, чем второй раунд КГ

Комментарии

Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился ожиданиями от игры московского клуба в новом сезоне КХЛ.

— Команда в нынешнем виде готова превзойти предыдущие результаты и пройти в плей-офф дальше второго раунда?
— Я считаю, что да. По потенциалу мы можем гораздо большего добиться, чем второй раунд. Главное, чтобы я и другие ребята, кто остались с прошлого сезона, сделали выводы из прошлого чемпионата. И всё у нас будет хорошо. У нас большая армия болельщиков, которые нас поддерживают. И ждут от нас ещё более высоких результатов. В прошлом плей-офф мы показали, что это возможно. Просто надо чуть голову перестроить и чётко понимать, что можно делать, а что нельзя, — приводят слова Порядина «Известия».

