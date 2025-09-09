Скидки
Главная Хоккей Новости

«Они попортят нервы крупным командам». Плющев — о «Шанхайских Драконах»

«Они попортят нервы крупным командам». Плющев — о «Шанхайских Драконах»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от выступления «Шанхайских Драконов» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Шанхай» будет не той командой, как называлась раньше «Куньлунь». Это уже немного другая команда, собрали достаточно плотненьких ребят, хороших, с амбициями. Собрали буквально перед стартом регулярного чемпионата. Я их видел на предсезонных турнирах, и перед стартом КХЛ я заявил, что это будет не простая команда для соперников и попортит нервы крупным командам», — приводит слова Плющева LiveResult.

Напомним, китайский клуб в первой игре сезона обыграл СКА со счётом 7:4, во второй проиграл «Адмиралу» по буллитам со счётом 3:4.

Комментарии
