«Русский язык немного пугает». Канадский тренер «Омских Крыльев» Робитайл — об адаптации

Главный тренер клуба ВХЛ «Омские Крылья» Луи Робитайл рассказал, как проходит его обучение русскому языку.

— Вы уже начали осваивать русский язык?

— Да, хоккейные слова я уже стал понимать больше. Даже такие простые, как цвета: красный, белый, клюшка, шайба (говорит по-русски). Я сказал игрокам: моя цель — учиться. Я пропустил ваш первый звонок, потому что сидел с алфавитом, пытался учиться писать своё имя и всё такое. Я уже начинаю улавливать некоторые слова в разговоре. Сам говорить, конечно, не могу, но стараюсь. Я буду стараться очень усердно.

— Русский язык сложный?

— Сначала да, он немного пугает. Буквы другие, непривычные. Я сам быстро говорю на французском и английском, но мне кажется, что здесь, когда люди общаются, они разговаривают ещё быстрее. Но это как с любым другим языком. Когда кто-то слышит французский, им тоже кажется, что он очень сложный. Любой новый язык всегда тяжело даётся вначале, — цитирует Робитайла «ВсеПроСпорт».