«Спартак» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 9 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и минским «Динамо». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск

Отметим, что для белорусского клуба эта встреча станет первой в сезоне. Красно-белые в родных стенах одержали победу над «Сочи» со счётом 4:3.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.