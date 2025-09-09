«Нельзя так начинать сезон!» Трёхкратный олимпийский чемпион — о московском «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил игру московского «Динамо» во встрече с ЦСКА (2:6).

— Виталий Семёнович, главный для вас сюрприз первых дней чемпионата?

— Родная оборона родного «Динамо». Четыре гола ЦСКА пришли в наши ворота с пятачка, где защитник по определению должен быть хозяином. Это азы нашей профессии. Для меня такая игра обороны бело-голубых – откровение. Всё-таки в последние годы в этой зоне нашей команды был относительный порядок. А тут такой завал – да ещё против самого принципиального соперника и в первом матче чемпионата.

— Уже отошли от этих 2:6 в дебюте с ЦСКА?

— Не могу сказать, что такой обидный результат возник из ниоткуда. Ещё во время подготовительного периода у «Динамо» были тревожные матчи – с «Шанхаем», «Ак Барсом», тем же ЦСКА.

Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Тренеры просто обязаны растормошить наших мастеров, тем более что ближайший соперник – «Сочи» — очень непростой, в матче со «Спартаком» он мне понравился. Нельзя так начинать сезон! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.