«Нельзя так начинать сезон!» Трёхкратный олимпийский чемпион — о московском «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил игру московского «Динамо» во встрече с ЦСКА (2:6).
— Виталий Семёнович, главный для вас сюрприз первых дней чемпионата?
— Родная оборона родного «Динамо». Четыре гола ЦСКА пришли в наши ворота с пятачка, где защитник по определению должен быть хозяином. Это азы нашей профессии. Для меня такая игра обороны бело-голубых – откровение. Всё-таки в последние годы в этой зоне нашей команды был относительный порядок. А тут такой завал – да ещё против самого принципиального соперника и в первом матче чемпионата.
— Уже отошли от этих 2:6 в дебюте с ЦСКА?
— Не могу сказать, что такой обидный результат возник из ниоткуда. Ещё во время подготовительного периода у «Динамо» были тревожные матчи – с «Шанхаем», «Ак Барсом», тем же ЦСКА.
Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Тренеры просто обязаны растормошить наших мастеров, тем более что ближайший соперник – «Сочи» — очень непростой, в матче со «Спартаком» он мне понравился. Нельзя так начинать сезон! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 9 сентября 2025
-
12:57
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:08
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:29
-
10:15
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:27
-
08:09
- 8 сентября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:36
-
23:28
-
23:22
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:02
-
22:56