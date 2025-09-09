Скидки
«Нельзя так начинать сезон!» Трёхкратный олимпийский чемпион — о московском «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил игру московского «Динамо» во встрече с ЦСКА (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Карнаухов (Полтапов) – 07:37 (5x5)     1:1 Гусев (Адамчук, Сикура) – 09:14 (5x5)     2:1 Долженков (Мингачёв, Провольнев) – 11:07 (5x5)     3:1 Гурьянов (Рой, Гарднер) – 12:48 (5x4)     4:1 Спронг (Абрамов, Саморуков) – 33:31 (5x5)     4:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 49:44 (5x5)     5:2 Дроздов (Карнаухов, Полтапов) – 56:43 (5x5)     6:2 Абрамов (Гарднер, Нестеров) – 59:52 (en)    

— Виталий Семёнович, главный для вас сюрприз первых дней чемпионата?
— Родная оборона родного «Динамо». Четыре гола ЦСКА пришли в наши ворота с пятачка, где защитник по определению должен быть хозяином. Это азы нашей профессии. Для меня такая игра обороны бело-голубых – откровение. Всё-таки в последние годы в этой зоне нашей команды был относительный порядок. А тут такой завал – да ещё против самого принципиального соперника и в первом матче чемпионата.

— Уже отошли от этих 2:6 в дебюте с ЦСКА?
— Не могу сказать, что такой обидный результат возник из ниоткуда. Ещё во время подготовительного периода у «Динамо» были тревожные матчи – с «Шанхаем», «Ак Барсом», тем же ЦСКА.

Надеюсь, эти 2:6 разбудят команду. Тренеры просто обязаны растормошить наших мастеров, тем более что ближайший соперник – «Сочи» — очень непростой, в матче со «Спартаком» он мне понравился. Нельзя так начинать сезон! — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

