«Видимо, игроки СКА поехали меняться». Нападающий «Торпедо» — о победном голе в овертайме

Нападающий «Торпедо» Егор Виноградов рассказал о своём победном голе в овертайме игры со СКА (3:2 ОТ).
— 150-й матч в КХЛ отметил победным голом, стал героем овертайма. Расскажи про этот гол.
— Обычный момент. Гончарук вышел из зоны, я второй волной со смены выбежал и покатил в атаку. Видимо, игроки СКА поехали меняться.
— Ты к тому моменту отдал уже три голевые передачи за две игры. Не было ощущения, что диспетчерские качества в тебе сильнее?
— Да не знаю, есть момент, вижу возможность, отдаю пас.
— Хотелось бы узнать про первый твой пас на гол. Адресат был совершенно не виден с трибун. Как ты его рассмотрел?
— Как мне пас дали, я в зону вошёл, Фирстов поехал в «нарезку», я голову поднял, а там Соколов. Я ему отдал, и он бросил хорошо — и гол. Я его просто увидел, — сказал Виноградов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виктором Седовым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
