Канадский форвард «Шанхая» Меркли назвал топ-3 городов России

Канадский форвард «Шанхая» Меркли назвал топ-3 городов России
Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли рассказал о жизни в России и назвал топ-3 городов.

– Ваше мнение о России изменилось за время пребывания здесь?
– Конечно, мне просто не терпелось узнать, как тут. Но я и подумать не мог, насколько здесь красиво и богато историей, особенно Санкт-Петербург. Он такой древний, он так наполнен историей и искусством. Мне не терпится увидеть и исследовать кое-что из этого: все эти маленькие каналы, большой футбольный стадион. С тех пор как я здесь, я хочу исследовать город. И, конечно, с точки зрения питания, здесь много вариантов.

– Топ-3 города России?
– Екатеринбург – великолепен, Москва и Санкт-Петербург. Но Петербург я поставлю на первое место, – цитирует Меркли «Спорт день за днём».

«Они попортят нервы крупным командам». Плющев — о «Шанхайских Драконах»
