Дементьев оценил инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Бландизи
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался про инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Джозефа Бландизи в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5) 1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5) 2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5) 2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4) 3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)
— Как оцените вчерашний эпизод с неприличным жестом в исполнении Бландизи?
— Здесь можно с двух сторон подойти к эпизоду, но данный жест однозначно не красит спортсмена.
— Заслуживает ли он дополнительной дисквалификации?
— Он уже получил достаточно серьёзное наказание, подвёл команду. На него рассчитывали и тренеры, и партнёры, пришлось по ходу матча перестраиваться. Думаю, он сделает выводы, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
