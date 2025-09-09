Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев оценил инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Бландизи

Дементьев оценил инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Бландизи
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался про инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Джозефа Бландизи в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

— Как оцените вчерашний эпизод с неприличным жестом в исполнении Бландизи?
— Здесь можно с двух сторон подойти к эпизоду, но данный жест однозначно не красит спортсмена.

— Заслуживает ли он дополнительной дисквалификации?
— Он уже получил достаточно серьёзное наказание, подвёл команду. На него рассчитывали и тренеры, и партнёры, пришлось по ходу матча перестраиваться. Думаю, он сделает выводы, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
Главные звёзды нового СКА — легионеры из Америки. Кто такие Бландизи и Гримальди?
Главные звёзды нового СКА — легионеры из Америки. Кто такие Бландизи и Гримальди?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android