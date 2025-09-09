Дементьев оценил инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Бландизи

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался про инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Джозефа Бландизи в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).

— Как оцените вчерашний эпизод с неприличным жестом в исполнении Бландизи?

— Здесь можно с двух сторон подойти к эпизоду, но данный жест однозначно не красит спортсмена.

— Заслуживает ли он дополнительной дисквалификации?

— Он уже получил достаточно серьёзное наказание, подвёл команду. На него рассчитывали и тренеры, и партнёры, пришлось по ходу матча перестраиваться. Думаю, он сделает выводы, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

