Главная Хоккей Новости

Дементьев — о Толчинском: одни и те же проблемы возникают у него, не система ли это?

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев отреагировал на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) заявил, что форвард Сергей Толчинский «не вписывается в тактические действия» уральского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ян (Алалыкин, Цулыгин) – 05:27 (5x4)     1:1 Вовченко (Пресс, Джонсон) – 14:18 (5x5)     2:1 Михайлис (Вовченко, Пресс) – 39:54 (5x4)     2:2 Ян (Родевальд, Алалыкин) – 55:13 (5x5)     2:3 Хмелевски (Алалыкин, Кузьмин) – 62:44 (3x3)    

— Почему такие сложности на новом месте возникли у Ткачёва и Толчинского?
— Очень сложно сейчас делать выводы. Единственный вопрос возникает насчёт Толчинского: если в одной и другой команде возникают одни и те же проблемы, то не система ли это? Оба игрока находятся у грамотного тренера, он найдёт им применение, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

