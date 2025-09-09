Дементьев — о Толчинском: одни и те же проблемы возникают у него, не система ли это?

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев отреагировал на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который после поражения от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ) заявил, что форвард Сергей Толчинский «не вписывается в тактические действия» уральского клуба.

— Почему такие сложности на новом месте возникли у Ткачёва и Толчинского?

— Очень сложно сейчас делать выводы. Единственный вопрос возникает насчёт Толчинского: если в одной и другой команде возникают одни и те же проблемы, то не система ли это? Оба игрока находятся у грамотного тренера, он найдёт им применение, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.