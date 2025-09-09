«Локомотив» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 9 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится встреча между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Игра на стадионе «Арена-2000» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» в первой игре сезона одолел «Трактор» по буллитам со счётом 2:1. «Северсталь» на выезде разгромила «Нефтехимик» со счётом 5:0.
Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.
Комментарии
