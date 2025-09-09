Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Денисенко: «Авангард» играет, как в Канаде. Поэтому в омском матче быстрее освоился

Денисенко: «Авангард» играет, как в Канаде. Поэтому в омском матче быстрее освоился
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о своей адаптации к игре в КХЛ после возвращения из Северной Америки.

— Григорий, ты вернулся в Россию и сразу начал с официальных матчей. Насколько долго пришлось привыкать после Северной Америки?
— Да, пять лет играл там. В первом матче было немного непривычно: мало вбросов, большая площадка в Магнитогорске, другая интенсивность. В Омске уже у «Авангарда» другой стиль, они играют так, как в Канаде. Поэтому быстрее освоился.

— Важно ли было тебе забить как можно быстрее за «Ак Барс»?
— Да это всегда важно, но сильно об этом не думал. Надо создавать моменты, тогда и очки, и голы придут, — сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Григорием Денисенко читайте на «Чемпионате»:
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко
Эксклюзив
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android