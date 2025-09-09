Денисенко: «Авангард» играет, как в Канаде. Поэтому в омском матче быстрее освоился

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о своей адаптации к игре в КХЛ после возвращения из Северной Америки.

— Григорий, ты вернулся в Россию и сразу начал с официальных матчей. Насколько долго пришлось привыкать после Северной Америки?

— Да, пять лет играл там. В первом матче было немного непривычно: мало вбросов, большая площадка в Магнитогорске, другая интенсивность. В Омске уже у «Авангарда» другой стиль, они играют так, как в Канаде. Поэтому быстрее освоился.

— Важно ли было тебе забить как можно быстрее за «Ак Барс»?

— Да это всегда важно, но сильно об этом не думал. Надо создавать моменты, тогда и очки, и голы придут, — сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.