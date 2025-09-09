Денисенко: общался с Хартли и президентом «Локомотива». Но так вышло — выбрал «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал, почему не подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

— Был вариант, что после возвращения в Россию будешь играть в «Локомотиве»?

— Да все варианты рассматривали. Общался и с Бобом Хартли, и с Юрием Николаевичем Яковлевым (главный тренер и президент «Локомотива» соответственно. – «Чемпионат»). Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня, обменяли права, и всё вот так получилось.

— Яковлев недавно сказал, что не увидел у тебя заинтересованности в игре за «Локомотив». То есть было такое, что ты выбирал команду, тренера?

— Да нет, прям такого не было. Просто рабочий процесс, шло общение, обсуждение со всеми сторонами, и так получилось, что выбрали «Ак Барс», — сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.