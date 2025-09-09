Новичок «Ак Барса» Денисенко: НХЛ – это моя мечта. Неудачный опыт нисколько не отпугнул

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко заявил, что ещё попробует закрепиться в Национальной хоккейной лиге.

— В НХЛ держишь дверь открытой?

— Да, конечно, это моя мечта.

— Неудачный опыт не отпугнул от этой мечты?

— Нет, нисколько. Это карьера, рабочие процессы. Нужно всё воспринимать правильно, делать правильные выводы, — сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».