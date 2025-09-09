Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новичок «Ак Барса» Денисенко: НХЛ – это моя мечта. Неудачный опыт нисколько не отпугнул

Новичок «Ак Барса» Денисенко: НХЛ – это моя мечта. Неудачный опыт нисколько не отпугнул
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко заявил, что ещё попробует закрепиться в Национальной хоккейной лиге.

— В НХЛ держишь дверь открытой?
— Да, конечно, это моя мечта.

— Неудачный опыт не отпугнул от этой мечты?
— Нет, нисколько. Это карьера, рабочие процессы. Нужно всё воспринимать правильно, делать правильные выводы, — сказал Денисенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

Полную версию эксклюзивного интервью с Григорием Денисенко читайте на «Чемпионате»:
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко
Эксклюзив
«Благодарен «Локомотиву», что отпустили меня». Интервью с новичком «Ак Барса» Денисенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android