Все новости
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на раскатку СКА перед гостевой игрой с «Торпедо»

Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на раскатку СКА перед гостевой игрой с «Торпедо»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на предматчевую раскатку перед игрой с «Торпедо» (2:3 ОТ) в Нижнем Новгороде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соколов (Виноградов, Фирстов) – 06:51 (5x5)     1:1 Голдобин (Короткий, Локтионов) – 21:22 (5x5)     2:1 Фирстов (Виноградов, Соколов) – 30:16 (5x5)     2:2 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 50:36 (5x4)     3:2 Виноградов (Гончарук) – 64:51 (3x3)    

— Вы не вышли на раскатку. Почему? Какая-то новая тенденция?
— Нет. Вы знаете, ещё раз начну с того, что для меня возвращение в Нижний — это не просто пустой звук, это эмоции, это часть работы. Я просто не хотел делать два путешествия на лавку во время разминки. Поэтому я решил прийти, когда будет темно, чтобы всё внимание было на команду, а не на меня. Поэтому я вышел перед гимном. Это был такой шаг, который я продумал, чтобы меньше меня коснулась та часть эмоциональной стороны, которая была у меня внутри, — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Торпедо»
