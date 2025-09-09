Дементьев — о непредсказуемости в КХЛ: стало меньше мест — выбор игроков стал сильнее

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о непредсказуемости игры в Континентальной хоккейной лиги.

— Что вас удивило на старте регулярного чемпионата?

— Непредсказуемость результатов. Это ожидалось, как я и говорил в превью сезона. Команды усилились как в игровом, так и в тренерском плане. Уменьшилось количество мест в лиге, поэтому выбор игроков стал сильнее. Конкуренция заставляет хоккеистов работать ещё усерднее, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

