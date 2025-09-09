Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев — о непредсказуемости в КХЛ: стало меньше мест — выбор игроков стал сильнее

Дементьев — о непредсказуемости в КХЛ: стало меньше мест — выбор игроков стал сильнее
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о непредсказуемости игры в Континентальной хоккейной лиги.

— Что вас удивило на старте регулярного чемпионата?
— Непредсказуемость результатов. Это ожидалось, как я и говорил в превью сезона. Команды усилились как в игровом, так и в тренерском плане. Уменьшилось количество мест в лиге, поэтому выбор игроков стал сильнее. Конкуренция заставляет хоккеистов работать ещё усерднее, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Ранее Дементьев высказался про инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Джозефа Бландизи в игре с «Торпедо» (2:3 ОТ).

Материалы по теме
Видео
Дементьев оценил инцидент с неприличным жестом в исполнении форварда СКА Бландизи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android