Трёхкратный чемпион мира назвал проблему СКА на старте сезона

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился впечатлениями от игры СКА под руководством Игоря Ларионова и назвал вратарскую позицию команды проблемной на старте сезона.

«Даже сравнивать СКА при Ларионове и Ротенберге не стоит – это неправильно, ведь команды совершенно разные. Пока только начало сезона, Игорь Николаевич недавно пришёл, новые игроки вкатываются в команду, поэтому нужно время. По взмаху волшебной палочки просто так ничего не бывает. У СКА хороший состав, единственная проблема – вратарская линия», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на предматчевую раскатку перед игрой с «Торпедо».