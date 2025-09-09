Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира назвал проблему СКА на старте сезона

Трёхкратный чемпион мира назвал проблему СКА на старте сезона
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился впечатлениями от игры СКА под руководством Игоря Ларионова и назвал вратарскую позицию команды проблемной на старте сезона.

«Даже сравнивать СКА при Ларионове и Ротенберге не стоит – это неправильно, ведь команды совершенно разные. Пока только начало сезона, Игорь Николаевич недавно пришёл, новые игроки вкатываются в команду, поэтому нужно время. По взмаху волшебной палочки просто так ничего не бывает. У СКА хороший состав, единственная проблема – вратарская линия», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на предматчевую раскатку перед игрой с «Торпедо».

Материалы по теме
Игорь Ларионов объяснил, почему не вышел на раскатку СКА перед гостевой игрой с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android