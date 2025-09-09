Скидки
Главная Хоккей Новости

«Весь хоккей начинается после 10-й игры». Дементьев — об успешном старте «Торпедо»

«Весь хоккей начинается после 10-й игры». Дементьев — об успешном старте «Торпедо»
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру нижегородского «Торпедо» на старте сезона КХЛ.

— Как вам начало сезона от «Торпедо», потому что все их уже успели списать со счетов?
— Поздравляю их, очень важные победы. Но весь хоккей начинается после 10-й игры. Вспомните, пару лет назад и «Сочи» в начале был высоко, «Северсталь» была в лидерах, а «Авангард» и «Металлург» год назад сначала и вовсе в зону плей-офф не попадали. Весёлых ситуаций на старте хватает, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, подопечные Алексея Исакова одержали две победы в двух играх над «Салаватом Юлаевым» (4:3) и СКА (3:2 ОТ).

Комментарии
Новости. Хоккей
