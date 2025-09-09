Скидки
Хоккей

Дементьев — о СКА: если начнут реализовывать моменты, то и до побед со счётом 9:8 недалеко

Дементьев — о СКА: если начнут реализовывать моменты, то и до побед со счётом 9:8 недалеко
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о выступлении СКА под руководством Игоря Ларионова в новом сезоне.

— Как вам игра в обороне СКА? Нужны ли им усиления?
— Я посмотрел таблицу, команда пропустила 10 шайб – больше, чем любая другая команда. Для того, чтобы быть лидером, пропускают армейцы много. Надеюсь, что данный аспект виден тренерам, и они знают, как его поправить. Если СКА начнёт реализовывать моменты впереди, то и до побед со счётом 9:8 недалеко (смеётся)
В руководстве подумают, как лучше: исправлять ошибки или находить других игроков посредством обменов, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

