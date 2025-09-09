Нападающий СКА Бландизи дисквалифицирован на один матч

Нападающий СКА Джозеф Бландизи дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. На 18-й минуте Бландизи вступил в перепалку с игроками «Торпедо» и показал неприличный жест в адрес скамейки хозяев. За свои действия Джозеф получил дисциплинарный штраф до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

