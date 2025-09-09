«Шанхай» предложил болельщикам бесплатно обменять мерч СКА на шарф китайского клуба

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Шанхайские Драконы» анонсировали новую акцию «С детства за драконов!» и предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

«Главная акция осени в российском хоккее, такого больше никогда не будет: обменяй любой мерч СКА на шарф «Шанхай Дрэгонс» абсолютно бесплатно!

Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА-Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в заявлении китайского клуба.

В первом матче сезона «Шанхайские Драконы» на домашней арене в Санкт-Петербурге обыграли СКА со счётом 7:4.