Главная Хоккей Новости

«Шанхай» предложил болельщикам бесплатно обменять мерч СКА на шарф китайского клуба

«Шанхай» предложил болельщикам бесплатно обменять мерч СКА на шарф китайского клуба
«Шанхайские Драконы» анонсировали новую акцию «С детства за драконов!» и предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

«Главная акция осени в российском хоккее, такого больше никогда не будет: обменяй любой мерч СКА на шарф «Шанхай Дрэгонс» абсолютно бесплатно!

Приходи на хоккей, дорогой друг, на «СКА-Арену», на домашний матч «Шанхай Дрэгонс». Бери с собой кепку, шапку, майку, шарф, свитер с символикой СКА, отдай этот мерч в любой точке продаж официальной продукции и получи взамен фирменный шарф главной команды Санкт-Петербурга (это мы)», — говорится в заявлении китайского клуба.

В первом матче сезона «Шанхайские Драконы» на домашней арене в Санкт-Петербурге обыграли СКА со счётом 7:4.

