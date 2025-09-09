«Калгари» продлил контракт с вратарём Дастином Вольфом на общую сумму $ 52,5 млн

«Калгари Флэймз» продлил контракт с вратарём Дастином Вольфом на общую сумму $ 52,5 млн, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан сроком на семь лет с кэпхитом $ 7,5 млн

Напомним, Вольф ранее дважды признавался лучшим вратарём АХЛ. Голкипер также вошёл в тройку на звание лучшего новичка прошлого сезона НХЛ и занял второе место в итоговом голосовании. Американец провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и одержал 29 побед при проценте отражённых бросков 91% и коэффициенте надёжности 2,64 при трёх «сухих» матчах.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 8 октября.