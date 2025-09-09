КХЛ перенесла время начала домашнего матча СКА с «Торпедо», который состоится 29 сентября

Хоккейный клуб СКА сообщил, что Континентальная хоккейная лига перенесла время начала матча СКА — «Торпедо» в Ледовом дворце. Игра 29 сентября начнётся в 19:00 мск для организации прямой телевизионной трансляции на федеральном канале «Матч ТВ». Ранее планировалось, что матч стартует в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Сообщается, что все абонементы и купленные на игру билеты будут действовать для прохода на стадион.

В первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги между этими командами, прошедшем в Нижнем Новгороде 8 сентября, победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 3:2 в овертайме. СКА в текущем сезоне проиграл оба своих матча.