Хоккей

В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка нового сезона КХЛ

Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». Идёт второй период — счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
3-й период
3 : 3
Амур
Хабаровск
0:1 Ли (Мищенко) – 19:53 (5x5)     0:2 Дубакин (Заседа) – 20:51 (5x5)     1:2 Уолш (Кайыржан, Веккионе) – 29:24 (5x5)     2:2 Савицкий (Масси, Кайыржан) – 32:07 (5x5)     3:2 Галимов (Савицкий, Оразов) – 36:43 (5x5)     3:3 Петьков (Коротких, Евсеев) – 41:18 (5x5)    

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Амура» страсти на площадке накалились — и состоялась первая драка нового сезона КХЛ. В бою сошлись нападающий «Барыса» Тайс Томпсон и форвард «Амура» Кирилл Ураков. В яркой драке победу одержал хоккеист дальневосточного клуба, нанеся больше ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста, помимо больших штрафов, получили по две штрафные минуты за грубость и удар клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что вскоре после драки «Барыс» размочил счёт в матче.

«Барыс» заключил контракт с американским форвардом Тайсом Томпсоном
