В матче «Барыс» — «Амур» состоялась первая драка нового сезона КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». Идёт второй период — счёт 2:2.
В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Амура» страсти на площадке накалились — и состоялась первая драка нового сезона КХЛ. В бою сошлись нападающий «Барыса» Тайс Томпсон и форвард «Амура» Кирилл Ураков. В яркой драке победу одержал хоккеист дальневосточного клуба, нанеся больше ударов и повалив соперника на лёд. Оба хоккеиста, помимо больших штрафов, получили по две штрафные минуты за грубость и удар клюшкой.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале Континентальной хоккейной лиги.
Примечательно, что вскоре после драки «Барыс» размочил счёт в матче.
