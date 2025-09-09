Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший защитник СКА — о Ларионове: никто не сомневается в квалификации тренера

Бывший защитник СКА — о Ларионове: никто не сомневается в квалификации тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о поражениях петербургского клуба на старте сезона КХЛ. СКА под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграли «Шанхай Дрэгонс» (4:7), а в следующем матче армейцы уступили «Торпедо» (2:3 ОТ).

‎‎– У СКА два поражения в двух матчах. Многие критикуют игру команды. Насколько долго команда будет привыкать ко всему новому?
‎– Да, это процесс не быстрый, когда приходит новый тренер. Многое что поменялось в организации СКА. Есть игроки, есть ветеранчики, которые за собой поведут. Есть молодые ребята. Процесс не быстрый по слаживанию. Нужно выиграть первый матч, чтобы психологическая ответственность немного спала. Никто же не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера. Всё должно быть нормально. Не всегда так бывает, что начинаешь сезон и всех обыгрываешь. Может, следующие 10 игр армейцы выиграют. Нужно просто дать время, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Бывший защитник СКА рассказал, какую позицию нужно усилить армейскому клубу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android