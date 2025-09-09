Бывший защитник СКА — о Ларионове: никто не сомневается в квалификации тренера

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о поражениях петербургского клуба на старте сезона КХЛ. СКА под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграли «Шанхай Дрэгонс» (4:7), а в следующем матче армейцы уступили «Торпедо» (2:3 ОТ).

‎‎– У СКА два поражения в двух матчах. Многие критикуют игру команды. Насколько долго команда будет привыкать ко всему новому?

‎– Да, это процесс не быстрый, когда приходит новый тренер. Многое что поменялось в организации СКА. Есть игроки, есть ветеранчики, которые за собой поведут. Есть молодые ребята. Процесс не быстрый по слаживанию. Нужно выиграть первый матч, чтобы психологическая ответственность немного спала. Никто же не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера. Всё должно быть нормально. Не всегда так бывает, что начинаешь сезон и всех обыгрываешь. Может, следующие 10 игр армейцы выиграют. Нужно просто дать время, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».