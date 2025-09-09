Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Григоренко подал апелляционную жалобу на свою четырёхлетнюю дисквалификацию

Игорь Григоренко подал апелляционную жалобу на свою четырёхлетнюю дисквалификацию
Комментарии

Бывший нападающий и гендиректор ХК «Сочи» Игорь Григоренко подал апелляционную жалобу на свою дисквалификацию. Об этом сообщил его адвокат Юрий Зайцев.

В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко нашли шесть запрещённых веществ. Положительная проба Григоренко датируется 2015 годом, ещё во время его карьеры как спортсмена. Международная федерация хоккея отстранила Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года.

«Решение ИИХФ обжаловано. 1 сентября Игорь подал краткую апелляционную жалобу в CAS. На сегодняшний день мы получили от другой стороны все материалы дела и готовим мотивированную позицию по делу», — цитирует Зайцева ТАСС.

Материалы по теме
ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?
ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android