Игорь Григоренко подал апелляционную жалобу на свою четырёхлетнюю дисквалификацию

Бывший нападающий и гендиректор ХК «Сочи» Игорь Григоренко подал апелляционную жалобу на свою дисквалификацию. Об этом сообщил его адвокат Юрий Зайцев.

В допинг-пробе гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко нашли шесть запрещённых веществ. Положительная проба Григоренко датируется 2015 годом, ещё во время его карьеры как спортсмена. Международная федерация хоккея отстранила Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года.

«Решение ИИХФ обжаловано. 1 сентября Игорь подал краткую апелляционную жалобу в CAS. На сегодняшний день мы получили от другой стороны все материалы дела и готовим мотивированную позицию по делу», — цитирует Зайцева ТАСС.