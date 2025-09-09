Центральный форвард СКА Игорь Ларионов за два матча сезона выиграл 5 вбрасываний из 26

Сын главного тренера СКА и нападающий петербургской команды Игорь Ларионов за два стартовых матча сезона в КХЛ выиграл лишь 5 вбрасываний из 26 (19,2%). Центральный форвард перешёл из нижегородского «Торпедо» в СКА в прошедшее межсезонье вместе с отцом Игорем Ларионовым.

27-летний нападающий за два матча нового сезона КХЛ отметился результативной передачей при показателе полезности «-2». Форвард выходит на площадку в звене с Николаем Голдобиным и Рокко Гримальди.

В прошлом регулярном сезоне Ларионов в составе «Торпедо» провёл 34 матча и выиграл 118 вбрасываний из 289 (40,8%), набрав 20 (5+15) очков.