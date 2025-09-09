Дебютный гол Эмиля Галимова помог «Барысу» одержать волевую победу над «Амуром»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.
В середине второго периода «Амур» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Сергей Дубакин. Хоккеисты «Барыса» смогли переломить ход встречи и забросить три шайбы подряд — голы забили Райли Уолш, Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В начале третьего периода «Амур» сравнял счёт благодаря голу Кирилла Петькова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Барыс».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
9 сентября 2025
