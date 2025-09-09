Скидки
Главная Хоккей Новости

Барыс — Амур, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

Дебютный гол Эмиля Галимова помог «Барысу» одержать волевую победу над «Амуром»
Аудио-версия:
Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Ли (Мищенко) – 19:53 (5x5)     0:2 Дубакин (Заседа) – 20:51 (5x5)     1:2 Уолш (Кайыржан, Веккионе) – 29:24 (5x5)     2:2 Савицкий (Масси, Кайыржан) – 32:07 (5x5)     3:2 Галимов (Савицкий, Оразов) – 36:43 (5x5)     3:3 Петьков (Коротких, Евсеев) – 41:18 (5x5)     4:3 Савицкий – 65:00    

В середине второго периода «Амур» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Олег Ли и Сергей Дубакин. Хоккеисты «Барыса» смогли переломить ход встречи и забросить три шайбы подряд — голы забили Райли Уолш, Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов, забросивший свою дебютную шайбу за клуб. В начале третьего периода «Амур» сравнял счёт благодаря голу Кирилла Петькова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Барыс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

