Хоккей

Агент Кросби прокомментировал слухи о вероятном обмене форварда из «Питтсбурга»

Агент Кросби прокомментировал слухи о вероятном обмене форварда из «Питтсбурга»
Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отреагировал на слухи вокруг будущего игрока. По информации в СМИ, многолетний лидер «пингвинов» может быть обменян.

«Что ж, такова реальность. Прежде всего, он играл очень стабильно на протяжении 20 лет. Сейчас он провёл ещё один отличный сезон. Он просто продолжает давать результат. Его можно сравнить с Томом Брэди (легендарный профессиональный игрок в американский футбол, выигравший семь Супербоулов. — Прим. «Чемпионата»).

Мы хотим, чтобы Сидни каждый год выходил в плей-офф. Хотим, чтобы он выиграл ещё один или два Кубка Стэнли. Поэтому то, что команда, за которую он играет, год за годом не выходит в плей-офф, порождает множество слухов. На самом деле он не становится моложе. Мы здесь, чтобы поддержать его. Сейчас начало сезона. Давайте посмотрим, как пойдут дела. Надеюсь, они проведут отличный сезон, и все слухи рассеются. Но в то же время причина, по которой мы все об этом говорим, заключается в том, что он по-прежнему остаётся прекрасным игроком. Он продолжает делать разницу — как Том Брэди. Вот как я на это смотрю», — цитирует Бриссона The Athletic.

