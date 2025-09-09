Терещенко: у московского «Динамо» не может быть цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил надежду, что московское «Динамо» сможет выиграть Кубок Гагарина, и отметил усиления состава команды в межсезонье.

«Во-первых, Мамин — очень хорошее приобретение. Магомед Шараканов себя неплохо проявил. У «Динамо» большие задачи, как и всегда. Не может быть у них цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина. Это клуб с большой историей и игроками. Я как воспитанник и болельщик «Динамо» очень переживаю за клуб. Хочется, чтобы они порадовали фанатов, ведь давно не выигрывали трофеи», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина.