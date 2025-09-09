Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Терещенко: у московского «Динамо» не может быть цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина

Терещенко: у московского «Динамо» не может быть цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил надежду, что московское «Динамо» сможет выиграть Кубок Гагарина, и отметил усиления состава команды в межсезонье.

«Во-первых, Мамин — очень хорошее приобретение. Магомед Шараканов себя неплохо проявил. У «Динамо» большие задачи, как и всегда. Не может быть у них цели, кроме как выиграть Кубок Гагарина. Это клуб с большой историей и игроками. Я как воспитанник и болельщик «Динамо» очень переживаю за клуб. Хочется, чтобы они порадовали фанатов, ведь давно не выигрывали трофеи», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Нельзя так начинать сезон!» Трёхкратный олимпийский чемпион — о московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android