Молодой защитник «Спартака» подрался с легионером минского «Динамо»

Молодой защитник «Спартака» подрался с легионером минского «Динамо»
В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

В середине второго периода состоялась драка между защитником «Спартака» Вениамином Королёвым и игроком обороны «Динамо» Николя Мелошем. Поводом для драки стал мощный силовой приём 22-летнего Королёва, после которого легионер минчан предложил подраться. Бой оказался скоротечным, хоккеисты быстро упали на лёд и получили по пятиминутному удалению.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

