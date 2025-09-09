Молодой защитник «Спартака» подрался с легионером минского «Динамо»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу минчан.

В середине второго периода состоялась драка между защитником «Спартака» Вениамином Королёвым и игроком обороны «Динамо» Николя Мелошем. Поводом для драки стал мощный силовой приём 22-летнего Королёва, после которого легионер минчан предложил подраться. Бой оказался скоротечным, хоккеисты быстро упали на лёд и получили по пятиминутному удалению.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.