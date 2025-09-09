Скидки
Нефтехимик — Трактор, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

Шайба Григоренко на последней минуте принесла «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Пастухов, Юртайкин) – 01:16 (5x5)     1:1 Глотов (Коршков) – 44:59 (5x5)     1:2 Глотов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 45:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Дюбе, Коршков) – 47:45 (5x5)     2:3 Жафяров (Дергачёв, Белозёров) – 51:48 (5x4)     3:3 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 56:23 (5x5)     3:4 Григоренко (Кадейкин, Гросс) – 59:11 (5x5)    

«Нефтехимик» открыл счёт уже на второй минуте матча — отличился Владислав Барулин с передач Ильи Пастухова и Данилы Юртайкина. Долгое время счёт оставался неизменным. На 45-й минуте нападающий «Трактора» Василий Глотов сравнял счёт, а через 45 секунд оформил дубль и вывел челябинцев вперёд. Ещё спустя полторы минуты дебютный гол за «Трактор» забил Михаил Григоренко. «Нефтехимику» удалось сократить счёт голом в большинстве — отличился Дамир Жафяров. На 57-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт. На последней минуте основного времени Григоренко оформил дубль и принёс «Трактору» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ.

Комментарии
