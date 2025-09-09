Шайба Григоренко на последней минуте принесла «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3.
«Нефтехимик» открыл счёт уже на второй минуте матча — отличился Владислав Барулин с передач Ильи Пастухова и Данилы Юртайкина. Долгое время счёт оставался неизменным. На 45-й минуте нападающий «Трактора» Василий Глотов сравнял счёт, а через 45 секунд оформил дубль и вывел челябинцев вперёд. Ещё спустя полторы минуты дебютный гол за «Трактор» забил Михаил Григоренко. «Нефтехимику» удалось сократить счёт голом в большинстве — отличился Дамир Жафяров. На 57-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт. На последней минуте основного времени Григоренко оформил дубль и принёс «Трактору» победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Трактор» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ.
- 9 сентября 2025
-
21:56
-
21:50
-
21:47
-
21:21
-
21:00
-
20:50
-
20:20
-
19:55
-
19:26
-
19:00
-
18:40
-
18:13
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
15:55
-
15:42
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:40
-
14:25
-
14:12
-
13:50
-
13:35
-
13:20
-
13:10
-
12:57
-
12:45
-
12:33