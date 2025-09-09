Шайба Григоренко на последней минуте принесла «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Волевую победу одержали гости со счётом 4:3.

«Нефтехимик» открыл счёт уже на второй минуте матча — отличился Владислав Барулин с передач Ильи Пастухова и Данилы Юртайкина. Долгое время счёт оставался неизменным. На 45-й минуте нападающий «Трактора» Василий Глотов сравнял счёт, а через 45 секунд оформил дубль и вывел челябинцев вперёд. Ещё спустя полторы минуты дебютный гол за «Трактор» забил Михаил Григоренко. «Нефтехимику» удалось сократить счёт голом в большинстве — отличился Дамир Жафяров. На 57-й минуте Булат Шафигуллин сравнял счёт. На последней минуте основного времени Григоренко оформил дубль и принёс «Трактору» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ.