Главная Хоккей Новости

Динамо М — Сочи, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4)     2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5)     2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5)     2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3)     2:3 Хафизов – 65:00    

Первый гол в матче был забит на старте второго периода — в большинстве отличился защитник «Динамо» Даниил Пыленков. На последней минуте второго периода бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря шайбе Кирилла Адамчука с передач Джордана Уила и Артёма Сергеева. «Сочи» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — голом отличился Сергей Попов, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артур Тянулин. За четыре минуты до конца основного времени «Сочи» сравнял счёт при двойном численном большинстве — отличился Тимур Хафизов. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержало «Сочи».

Таким образом, «Динамо» ещё не одержало побед в новом сезоне КХЛ.

