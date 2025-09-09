Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и «Сочи». Волевую победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.
Первый гол в матче был забит на старте второго периода — в большинстве отличился защитник «Динамо» Даниил Пыленков. На последней минуте второго периода бело-голубые удвоили преимущество в счёте благодаря шайбе Кирилла Адамчука с передач Джордана Уила и Артёма Сергеева. «Сочи» отыграл одну шайбу на старте третьего периода — голом отличился Сергей Попов, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артур Тянулин. За четыре минуты до конца основного времени «Сочи» сравнял счёт при двойном численном большинстве — отличился Тимур Хафизов. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержало «Сочи».
Таким образом, «Динамо» ещё не одержало побед в новом сезоне КХЛ.
- 9 сентября 2025
