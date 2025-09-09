Скидки
Локомотив — Северсталь, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

Три очка Радулова помогли «Локомотиву» обыграть «Северсталь»
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 А. Радулов (Иванов, Береглазов) – 18:15 (5x5)     2:0 Рафиков (Волков, Черепанов) – 21:55 (5x5)     2:1 Калдис (Чебыкин) – 24:56 (5x5)     3:1 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 47:11 (5x5)     4:1 Шалунов (А. Радулов, Гернат) – 59:13 (5x3)    

На 19-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Радулов, которому ассистировали Георгий Иванов и Алексей Береглазов. На старте второго периода Рушан Рафиков удвоил преимущество с передач Александра Волкова и Никиты Черепанова. Через несколько минут «Северсталь» сократила отставание благодаря голу Янни Калдиса. В середине третьего периода Егор Сурин с передач Александра Радулова и Георгия Иванова сделал счёт 3:1. На последней минуте «Локомотив» реализовал большинство в формате «5 на 3» — отличился Максим Шалунов с передачи Радулова, который набрал три очка в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» одержал вторую победу в двух матчах на старте сезона.

