ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.

«Спартак» впервые проиграл в текущем сезоне, а минское «Динамо» одержало победу в своём первом матче регулярки.