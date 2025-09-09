Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Динамо Мн, результат матча 9 сентября 2025 года, счет 0:3, КХЛ 2025/2026

ХК «Спартак» всухую уступил минскому «Динамо» на домашней площадке
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и минским «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Стась, Сотишвили) – 08:28 (5x5)     0:2 Лимож (Пинчук, Энас) – 09:09 (5x5)     0:3 Энас (Улле, Лимож) – 28:18 (5x4)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Сергей Кузнецов, которому ассистировали Андрей Стась и Даниил Сотишвили. Менее чем через минуту гости удвоили преимущество в счёте — отличился Алекс Лимож с передач Виталия Пинчука и Сэма Энаса. В середине второго периода Энас реализовал большинство с передач Ксавье Улле и Алекса Лиможа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» впервые проиграл в текущем сезоне, а минское «Динамо» одержало победу в своём первом матче регулярки.

