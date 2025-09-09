Бенуа Гру высказался о первой победе «Трактора» в текущем сезоне КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о первой победе команды в текущем сезоне. Челябинский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:3, забив победный гол на последней минуте матча.

— Мы рады этой первой победе. Очевидно, что ничего просто так нам не даётся, но, повторюсь, мы ей рады.

— Что случилось с командой в третьем периоде? В первых двух игра не шла как у лидеров, так и у команды в целом.

— Поменялось то, что шайба просто пошла в ворота. Мы верили в наш процесс и следовали нашему плану. Как я уже сказал, ничего просто так нам сейчас не даётся. У нас 10 новых игроков, по ходу предсезонных сборов были травмы, некоторые ребята пропускали достаточное количество времени. Но я очень рад, что сегодня Глотов и Григоренко проявили себя. Сейчас я точно знаю бо́льшую часть нашей команды. Других ребят всё ещё узнаю́, но могу с уверенностью сказать, что все они — профессиональные спортсмены с боевым духом. Они хотят выигрывать.

Тот факт, что у нас четыре очка в трёх матчах, всё равно не соответствует их ожиданиям, в том числе от самих себя. Поэтому всё, что от нас сейчас требуется, — не торопиться, работать, и всё обязательно придёт. Повторюсь, сейчас легко нам ничего не даётся, — цитирует Гру пресс-служба клуба.