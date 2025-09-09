Скидки
Бенуа Гру высказался о первой победе «Трактора» в текущем сезоне КХЛ

Бенуа Гру высказался о первой победе «Трактора» в текущем сезоне КХЛ
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о первой победе команды в текущем сезоне. Челябинский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:3, забив победный гол на последней минуте матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Пастухов, Юртайкин) – 01:16 (5x5)     1:1 Глотов (Коршков) – 44:59 (5x5)     1:2 Глотов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 45:54 (5x5)     1:3 Григоренко (Дюбе, Коршков) – 47:45 (5x5)     2:3 Жафяров (Дергачёв, Белозёров) – 51:48 (5x4)     3:3 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 56:23 (5x5)     3:4 Григоренко (Кадейкин, Гросс) – 59:11 (5x5)    

— Мы рады этой первой победе. Очевидно, что ничего просто так нам не даётся, но, повторюсь, мы ей рады.

— Что случилось с командой в третьем периоде? В первых двух игра не шла как у лидеров, так и у команды в целом.
— Поменялось то, что шайба просто пошла в ворота. Мы верили в наш процесс и следовали нашему плану. Как я уже сказал, ничего просто так нам сейчас не даётся. У нас 10 новых игроков, по ходу предсезонных сборов были травмы, некоторые ребята пропускали достаточное количество времени. Но я очень рад, что сегодня Глотов и Григоренко проявили себя. Сейчас я точно знаю бо́льшую часть нашей команды. Других ребят всё ещё узнаю́, но могу с уверенностью сказать, что все они — профессиональные спортсмены с боевым духом. Они хотят выигрывать.

Тот факт, что у нас четыре очка в трёх матчах, всё равно не соответствует их ожиданиям, в том числе от самих себя. Поэтому всё, что от нас сейчас требуется, — не торопиться, работать, и всё обязательно придёт. Повторюсь, сейчас легко нам ничего не даётся, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Комментарии
