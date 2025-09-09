Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему канадский легионер угодил в ротацию

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему канадский легионер угодил в ротацию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему нападающий Девин Броссо до сих пор не дебютировал в новом сезоне КХЛ.

— Второй матч сезона: легионер Девин Броссо уже вне заявки. Насколько велик кредит доверия к нему?
— Я просто смотрю, кто и что выполняет, кто и как движется. Отталкиваемся от этого, определяя состав на игру.

— Александр Кисаков вроде бы наигрывался на предсезонке. Почему он не проходит в состав?
— С кем он наигрывался?

— В том плане что он был в составе.
— У нас некоторых не было. Сезон длинный, все будут играть. Не надо сейчас после второй встречи уже начинать: «Почему один не играет, почему другой не играет». Все будут играть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» проиграло «Сочи», ведя в ходе матча со счётом 2:0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android